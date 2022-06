Drewniana twierdza z przytulnym wnętrzem

Jak połączyć minimalistyczną estetykę z przytulnością i ciepłem? Odpowiedź na to pytanie znaleźli autorzy projektu, który pokażemy Wam w dzisiejszym Katalogu Inspiracji. Jest to dom jednorodzinny, odznaczający się masywną, monumentalną bryłą oraz wnętrzami, które zaaranżowano w zaskakująco sielski sposób. Obejrzyjcie kilka zdjęć, które dla Was wybraliśmy.