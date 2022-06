7 wspaniałych pomysłów, aby oddzielić kuchnię i pokój dzienny

Przy urządzaniu mieszkania lub domu coraz mniej osób decyduje się na wydzielony ścianami hol, kuchnię, salon i jadalnię. Zdecydowaną większość nowych projektów charakteryzuje układ otwarty. Podobnie ma się sprawa w kwestii remontów starych mieszkań – raczej burzymy ściany niż je stawiamy. Takie rozwiązanie ma bardzo wiele korzyści: powiększa optycznie przestrzeń, poszerza pole oddziaływania światła dziennego i sztucznego, a także ułatwia swobodne przemieszczanie się.

Oczywiście jeśli są plusy, to są także minusy. Aby ich uniknąć, bardzo ważne jest przemyślanie rozplanowanie przestrzeni i zgrabne wyodrębnienie poszczególnych stref we wnętrzu. Chodzi o to by podzielić pomieszczenie, ale nie używać do tego ściany… Brzmi dziwnie, jednak uwierzcie nam, da się.

Jak najlepiej wydzielić aneksy w pokoju dziennym? Nasi architekci wnętrz maja na to sposoby. Zobacz 7 wspaniałych, nowoczesnych pomysłów, które łatwo wdrożyć w życie.