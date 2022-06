10 najnowszych trendów na 2017!

Na koniec ostatni trend, który również nie jest absolutną nowością, ale zyskuje nowe oblicze. Tapicerowane zagłówki pozostają niewątpliwie modne w roku 2017. Są one bardzo efektowne, ponieważ pokazują elegancję i wyrafinowanie. Pasują do stylu klasycznego, glamour i nowoczesnego. A w ciepłych brązach i beżach tworzą zaciszną, domową atmosferę. Musisz to mieć!