Zaparowane okna zimą? Rozwiąż ten problem!

Zalecana wilgotność pomieszczenia to 40-50%. Aby unikać zaparowywania, nadmiar wilgoci musi być systematycznie wycofywany z wnętrza domu. Nowoczesne budownictwo wyposażone jest w specjalistyczne systemy wentylacyjne, jednak w głównej mierze musimy sobie radzić z tym problemem samodzielnie. Możesz oprosić specjalistę o pomoc w zamontowaniu specjalnej wentylacji, jednak może się to łączyć ze stratą ciepła. Możesz również skorzystać z klasycznych osuszaczy, pochłaniaczy wilgoci lub po prostu regularnie wietrzyć pomieszczenia. Może się to okazać jednak trudne, szczególnie podczas srogich zim. Dlatego polecany nawiązanie współpracy ze specjalistami.