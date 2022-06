Pokój dziecięcy- 5 pięknych elementów dekoracyjnych

Ściany w pokoju dziecięcym to powierzchnie, których nie należy marnować. W tym pomieszczeniu pozwolić można sobie na różne wariacje, jeżeli chodzi o kolorystykę, jak i wzory. Dekorowanie ścian w pokoju dla dziecka rządzi się zasadą: im bardziej ciekawie i kolorowo, tym lepiej! W tym przypadku, w pomieszczeniu zaaranżowanym przez projektantkę ze studia Nanovo, Na białych ścianach wymalowano złoto-srebrne gwiazdki, przeistaczając to wnętrze w przestrzeń iście magiczną. W towarzystwie światła sączącego się z oryginalnych lamp sufitowych, gwiazdy te mienią się tysiącem kolorów. Jest to doskonały pomysł na to, aby pokój dziecięcy utrzymać eleganckim i klasycznym, nadając mu jednocześnie unikatowego charakteru.