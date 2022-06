6 wspaniałych domów z płaskim dachem

Domy z płaskim dachem są rzadziej wybierane przez inwestorów, jednak mimo wszystko po latach wracając do łask. Płaski dach to główny wyznacznik podążania za nowoczesnymi trendami, dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą być na czasie. Główną zaletą takiego budownictwa jest fakt, że możemy wykorzystać całą powierzchnię najwyższej kondygnacji, bez zbędnego tracenia przestrzeni na skosy. Dach możemy przekształcić w taras lub ogród, który będzie odizolowany od spojrzeń sąsiadów.

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was sześć propozycji domów z płaskimi dachami, pochodzących od polskich projektantów! Zapraszamy!