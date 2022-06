Top 5 minionego tygodnia- jak tanio remontować i urządzać?

Patrząc na fasadę domu, ciężko jest ocenić, jakiego rodzaju wnętrze ona skrywa. Choć budynek z zewnątrz może wydawać się najzwyklejszym i najnudniejszym w okolicy, to jednak w środku jest w stanie zadziwić i wprawić w zachwyt. Choć fasada tego domu w województwie wielkopolskim nie należy bynajmniej do zwyczajnych, to jednak jest to nic w porównaniu z tym, jak prezentuje się wnętrze tego budynku- i co się w nim kryje! Odpowiedź znajdziecie w Katalogu Inspiracji homify 360°: dom z kinem.