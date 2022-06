7 nowoczesnych kuchni w drewnie, które musisz zobaczyć, zanim wyremontujesz swoją!

Jednym z najważniejszych (i najbardziej widocznych) elementów kuchni są oczywiście szafki! Szafki muszą być praktyczne i wytrzymałe, zapewniając odpowiednią przestrzeń do przechowywania zarówno naczyń i urządzeń kuchennych, jak i pożywienia. Jednak funkcjonalność to nie wszystko. Estetyczny aspekt szafek jest równie ważny, ponieważ ma on ogromny wpływ na ogólny design i styl kuchni.

Niezależnie czy wymarzyliśmy sobie szafki nowoczesne, klasyczne, czy też rustykalne – istnieje materiał, który doskonale sprawdzi się w każdym stylu aranżacji. Właśnie tak, mowa o drewnie! Ten naturalny materiał wykończeniowy dodaje wnętrzu ciepła i charakteru, a przy tym jest bardzo wytrzymały i ogromnie różnorodny. O możliwościach wykorzystania drewna w kuchni przekonała nas grupa projektantów z Amarillo Interiorismo – to właśnie ich projekty zobaczymy w dzisiejszym Katalogu Inspiracji.