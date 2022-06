Dekoracje do łazienki na 2017

Początek Nowego Roku jest doskonałym momentem na zastanowienie się nad tym, co chcielibyśmy w przeciągu kolejnych dwunastu miesięcy osiągnąć. Budowa rodzinnego gniazdka, a może remont czterech ścian? Nie ma wątpliwości co do tego, że warto odpowiednio wcześniej zaplanować wszystkie swoje działania. Czasami zamiast przeprowadzania totalnej rewolucji wystarczy zmienić parę dodatków we wnętrzu i dzięki temu można cieszyć się przestrzenią pełną nowej świeżości. Dzisiaj razem z naszymi architektami skupimy się konkretnie na przestrzeni łazienki. Przygotowaliśmy dla Was sześć propozycji dodatków do tego pomieszczenia, które idealnie wpisują się w trendy 2017 roku. Zobaczcie sami!