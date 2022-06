8 sposobów na to, by uniknąć włamania

Jeżeli jesteście na etapie planowania budowy swojego domu, możecie również zastanowić się nad stworzeniem takiego projektu, który nie zawiera okien od frontu budynku. Dzięki temu nikt nie będzie mógł zajrzeć do środka i zobaczyć, co kosztownego znajduje się we wnętrzu. Nie od dziś wiadomo, że włamywacze uwielbiają wchodzić do budynków właśnie przy pomocy okien, więc ograniczenie ich ilości stwarza im mniejsze pole do popisu.