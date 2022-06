Jak przygotować mieszkanie na sprzedaż? Home staging z Warszawy

Z przedpokoju bezpośrednio przejść można do przestrzeni dziennej. Jak widać na zdjęciu, prezentowała się ona staromodnie, opierając się na nieatrakcyjnych elementach umeblowania, takich jak masywna narożnikowa kanapa, niepasujących do siebie kolorach i niegustownych dodatkach dekoracyjnych. Także staroświeckie żaluzje raziły po oczach, sprawiając, że wnętrze to jawiło się niczym z lat 70-tych poprzedniego stulecia. Salon ten nie zachęcał do tego, aby spędzać w nim wolny czas.