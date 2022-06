Jak urządzić ciepłe, przytulne, ale i nowoczesne wnętrze? Przykład z Warszawy

Urządzając mieszkanie, często zostajemy postawieni przed wyborem- chcemy, aby miało ono charakter nowoczesny, czy raczej ciepły i przytulny? Nowoczesna aranżacja wnętrz ma to do siebie, że bazuje na materiałach niekonwencjonalnych, takich jak metal czy beton, chłodnej palecie kolorów i wypolerowanych na wysoki połysk powierzchniach. Z kolei wnętrza przytulne to miękkie tkaniny, ciepłe kolory, naturalne materiały i liczne dekoracje.

Znaleźliśmy jednak przykład, który stanowi doskonały kompromis pomiędzy nowoczesnością a przytulnością- apartament na warszawskim Wilanowie, zaaranżowany przez projektantów z Suma Architektów, emanuje ciepłem, jednocześnie prezentując się niezwykle współcześnie i stylowo.

Zobaczcie idealny przykład mieszkania nowoczesnego, ale i przytulnego!