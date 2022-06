Przed i po: renowacja starego młynu w Niemczech

Tyły domu przylegają właściwie do ściany lasu, co zostało świetnie wykorzystane dzięki rozległemu balkonowi, chronionemu od deszczu i innych opadów przez daszek, który wykonany z taniego materiału szpecił niestety to miejsce. Postawiono sobie zatem za zadanie uczynić tę część domu przyjazną, wyzyskać w pełni możliwości, jakie daje. Ta bliskość przyrody to niewątpliwie wielki atut posiadłości, zasługujący na godną oprawę.