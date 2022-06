8 niezbędnych elementów idealnego wielkanocnego stołu

Choć nie jest to ani standardowy ani niezbędny element dekoracji stołu wielkanocnego, to jednak w takiej wersji z pewnością go ożywi! Obrączka do serwetek w kształcie zająca nie tylko wprowadza wielkanocny klimat na stół, ale także praktycznie pozwala nam na schludną aranżację serwetek. Dostępna w różnych wersjach kolorystycznych, obrączka ta może albo stanowić radosny i wiosenny dodatek dekoracyjny, albo też nadać wystrojowi stołu bardziej eleganckiego charakteru.