5 stołów, które zwalają z nóg!

Patrząc na ten stolik, niezwykle ciężko określić jest, do jakiego stylu w designie go odnieść. I to właśnie czyni go tak wyjątkowym! Eklektyzm zawarty w tym projekcie sprawia, że dopasować można go do wnętrz urządzonych w różnych stylach. Jego blat o nieregularnym, obłym kształcie wykonano z tworzywa sztucznego, a pokryto pokryto galaktycznym, „pochlapanym” wzorem w różnych kolorach zieleni i błękitu. Jego nogi z kolei pomalowano farbą w modnym pastelowym odcieniu błękitu. Pozłacane metalowe wykończenia nadają mu nieco industrialnego charakteru. Ten intrygujący mebel od Meblove doskonale nada się do wnętrz utrzymanych w stonowanej kolorystyce, stając się natychmiastowo ich dekoracją.