Dom przyszłości w Poznaniu

„Wychodzimy z założenia, że mniej to więcej” – takie słowa usłyszeli projektanci firmy mode:lina od klientów, którzy zlecili im urządzenie wnętrza swojego 140-metrowego domu. Efektem ich pracy jest futurystyczny, pełen industrialnego charakteru dom, który będziemy mieli okazję dziś obejrzeć. Jest on świetnym przykładem na to, jak wprowadzić do wnętrza ducha futuryzmu i jak uczynić mieszkanie tak funkcjonalnym, jak tylko się da. Poznańscy architekci zrobili to po mistrzowsku – obejrzyjmy ich dzieło!