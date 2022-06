Luksusowy apartament pełen blasku i splendoru

Dwie sofy zostały ułożone w stosunku do siebie na kształt litery L . Tapicerka aksamitna lub pluszowa to hit ostatnich sezonów, pod względem tekstury. Bardzo wygodne miejsce do przyjmowania gości lub odpoczynku. Reprezentatywna ściana, w kolorze kobaltowym, z motywem arabeski jest charakterystycznym punktem salonu. Druga ściana jest niemalże całkowicie przeszklona, za sprawą ogromnych okien, od podłogi po sufit. Luksusowe firany i zasłona w kolorze ciemnoszarym ograniczają dostęp dziennego światła i tworzą romantyczną atmosferę. Kwadratowy stolik kawowy pomalowany na biało rozjaśnia przestrzeń.