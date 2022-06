Domowa biblioteka na 6 sposobów!

Najważniejszymi elementami domowej biblioteczki są regał i wygodny fotel. Ten pierwszy powinien być w odpowiednim rozmiarze, dopasowanym do ilości książek, które posiadamy. Ten drugi z kolei, poza tym, że komfortowy, powinien być także odpowiednio ustawiony- najlepiej niedaleko źródła naturalnego światła, przy oknie, lub w okolicy lampy. Ten piękny otwarty salon, zaaranżowany przez studio Formativ. Indywidualne Projekty Wnętrz, to znakomite miejsce do zatopienia się we wciągającą lekturę- zasiadając czy to w wygodnym fotelu czy też na miękkiej pufie. Piękny drewniany mebel, ustawiony na tle ścian z betonowych płyt, gwarantuje miejsce nie tylko na ulubione książki, ale także na dekoracje i ozdoby, nadające temu wnętrzu wyjątkowy klimat.