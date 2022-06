Zapomnij o tradycyjnych ramkach – tak się teraz dekoruje zdjęciami!

Kolejną opcją, także dziś bardzo modną, są ramy stojące na półkach, regałach lub komodach. W ten sposób domowa galeria staje się nie tylko nietykalną dekoracją wiszącą na ścianie, ale też swego rodzaju elementem wyposażenia, bibelotem do ustawienia i przestawiania na blacie. Ostatnim krzykiem mody, wyjętym ze stylu skandynawskiego, są bardzo wąskie półki mocowane do ściany, które służą tylko i wyłącznie do ustawiania na nich ram lub obrazów. W ten prosty sposób domowa galeria może być bardzo często zmieniana bez uszczerbku na zdrowiu i gładkim wyglądzie ściany! Na co warto zwrócić także uwagę? Na to frywolne ustawienie ram zachodzących na siebie! Nawet tak oczywiste dekoracje mogą być w tak oryginalny i niezobowiązujący sposób ustawione, by wyglądały wyjątkowo!