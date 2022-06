Dom pełen wdzięku!

Nasi specjaliści dobrali do całego wnętrza wyjątkowo stylowe dodatki. Widoczne na zdjęciu delikatne, białe półki idealnie nadają się do tego, by postawić na nich parę ramek z rodzinnymi zdjęciami z wakacji, czy też ciekawe muszle. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie dodatki utrzymano tutaj w dwóch barwach. Srebro oraz biel to świetne połączenie, które sprawia, że cała aranżacja wygląda bardzo elegancko.