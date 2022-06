10 pomysłów, aby upiększyć ogród za mniej niż 250 złotych

Piękna rabata kwiatowa w ogrodzie przed domem to marzenie. Zanim ją założysz, warto starannie przemyśleć jej kompozycję, w przeciwnym razie możemy mieć sporo dodatkowej pracy z przesadzaniem źle posadzonych roślin. Obok siebie należy sadzić rośliny o podobnych wymaganiach, zwróćmy jednak uwagę na to, aby gatunki ekspansywne nie znalazły się obok słabo rosnących. W cenie do 250 zł kupisz sporo różnorodnych, kolorowych i zielonych sadzonek. Zwróć uwagę by wyglądały one dobrze także jesienią.

Pamiętaj, że ładna jest tylko zadbana rabata. Nie wystarczy roślin posadzić, a potem tylko podlewać. Trzeba je także systematycznie nawozić, sprawdzać, czy nie mają szkodników lub oznak chorób, w razie konieczności trzeba je opryskać, a także obcinać przekwitłe, schnące kwiaty.