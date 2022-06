Prefabrykowany dom – idealny, gdy dzieci opuszczą rodzinne gniazdo

Zmiana trybu i tempa życia młodych ludzi, którzy często uzależniają miejsce zamieszkania od miejsca pracy powoduje, że coraz rzadziej buduje się domy wielopokoleniowe. Utrzymanie i użytkowanie dużego domu wielokondygnacyjnego okazuje się bowiem trudne dla starszych rodziców, którzy pozostali sami na gospodarstwie. Dla osób, które całe życie spędziły w domku jednorodzinnym sprzedaż domu i zakup mieszkania w bloku nie wydaje się ciekawą alternatywą. Dużo lepszym rozwiązaniem jest mały dom na jesień życia.

Młoda rodzina także zupełnie inaczej patrzy na perspektywę budowy domu niż ludzie starsi, których dzieci poszły już w świat. Dla młodych zazwyczaj bardzo istotny jest aspekt przestrzeń. Ale kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny, budynek staje się zbyt duży, trudny w utrzymaniu i wymagający intensywnej konserwacji…

Rodzi się wobec tego pytanie, czy nie łatwiej jest sprzedać starą nieruchomość i zbudować wszystko od nowa? Dostosować wszystko do nowych potrzeb, odpowiednich do wieku, stworzyć mniejszy dom, łatwy w pielęgnacji. Nasi eksperci, firma budowlana SCHWABENHAUS GMBH & CO. KG, stawiają szybkie i tanie domy prefabrykowane. Zobaczcie jak one wyglądają!