Wspaniały dom emanujący wdziękiem i urodą

Z tyłu budynku architektura nabiera zupełnie innego wyglądu. Tutaj znajduje się ogromna ilość okien, świetlików i przeszkleń, które pozwalają na relację między ogrodem z basenem, a wnętrzami domu.

Konstrukcja pełna szklanych elementów i balkonów jest bardzo lekka. Poczucie luksusu nadaje także jednotorowy basen. Jest on, po prostu wyjątkowy ze względu na swoją wielkość! Stanowi świetne miejsce do zabawy z dziećmi, schłodzenia się w upalny dzień, ale także do pływania, co jest rzadkością w wypadku domów jednorodzinnych.