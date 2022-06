7 niesamowitych wanien i dlaczego je wybrać!

Prawdziwy fan kąpieli nie odmówi relaksu w wannie kamiennej. Są one wykonywane ręcznie, tylko z naturalnych kamieni takich jak granit czy marmur. Mogą one mieć różne kształty oraz wymiary i zwykle pochodzą z jednego bloku kamiennego. Zachowują naturalną strukturę materiału, mogą być zarówno polerowane, jak i chropowate. To, co stanowi o ich pięknie to naturalność i niepowtarzalność surowca. Najlepiej prezentują się te wolnostojące, owalne lub prostokątne – to jest dopiero luksus!