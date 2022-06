Nowoczesny apartament o powalającym wnętrzu

Otwarta na jadalnię kuchnia to przykład aranżacji nowoczesnej i funkcjonalnej. Jej zabudowa o białych, matowych frontach gwarantuje mnóstwo miejsc na przechowywanie. Wyspa kuchenna, poza powierzchnią roboczą, pełni także rolę dodatkowego miejsca do siedzenia. Obszar ten skąpany jest w naturalnym świetle, które swobodnie wpada do środka przez duże okna. Jadalnię urządzono nieco bardziej klasycznie, wyposażając ją w masywny, drewniany stół oraz krzesła o eleganckim designie.