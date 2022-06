Nowoczesny apartament w Medellin: 7 pomysłów na dekoracje

Zwróćcie uwagę na to wnętrze! Eklektyczne podejście do aranżacji, nowoczesne rozwiązania, bogactwo tekstur i starannie dobrane kolory. Zaczynamy od głównego pomieszczenia, czyli salonu. Pierwszą rzeczą, która wyróżnia to wnętrze to biel i jasne wykończenie. Delikatne różnokolorowe dodatki podkreślają prostotę głównej aranżacji.