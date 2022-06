12 pomysłów na przedpokój, który zwala z nóg

W porównaniu ze wszystkimi innymi pomieszczeniami w domu, to właśnie w przedpokoju najczęściej nie mamy okna lub jest na tyle małe, że mamy znikomą ilość światła dziennego. Jako że przedpokój jest używany o każdej porze – niezależnie od tego, czy wychodzimy rano do pracy, czy wracamy wieczorem z koncertu, musimy zadbać o odpowiednie światło. Nie musi to być nudna lampa sufitowa – teraz każdy element wystroju może wyglądać powalająco, nawet jeśli jest to kinkiet.