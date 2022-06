Zachwycający dom pełen dobrego designu!

Z salonu przenosimy się do strefy kuchni. Od razu widać, że jest to bardzo przytulne miejsce. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu mebli, których część elementów jest w odcieniach ciepłego brązu. Nasi eksperci zadbali o to, by kuchnia sprzyjała przygotowywaniuróżnych, pysznych potraw. Umieścili w tej strefie odpowiednie szafki, które gwarantują to, że wszystkie niezbędne akcesoria są pod ręką.