Jak wpływają na nas kolory we wnętrzach?

Dobór kolorów do wnętrz jest niezwykle ważny ponieważ zależy nie tylko od przeznaczenia pomieszczenia ale także od osobowości i upodobań mieszkańców. Za pomocą określonych barw możemy wspomóc i wzmocnić pewne funkcje pomieszczeń a także wydzielić optycznie ich granice. Przy tym wszystkim zwróćcie uwagę na własne potrzeby i intuicję. Niezależnie od wszystkiego, kolory w Waszym domu powinny Was wspomagać i powodować, że będziecie czuli się szczęśliwi. Czerwień zachęca do pozytywnego myślenia. Żółty to barwa łączona z radością i optymizmem. Niebieski uznawany jest za chłodny i uspokajający, łagodzi napięcia w sytuacjach stresowych a pomarańczowy to bardzo pozytywna barwa, przywodząca na myśl przede wszystkim ciepło i wygodę. Zobaczcie co będzie modne w nadchodzących sezonach.