Luksusowy dom w ruinie!

Drewno, kamień, stal i szkło – są to cztery główne materiały wykorzystane w tym domu. Pierwsze dwa, szorstkie i ciepłe, zostały odziedziczone po istniejącym budynku, dwa pozostałe zostały dodane przez architektów. Mimo, iż są one znacznie chłodniejsze od drewna i kamienia, to idealnie pasują do wyznaczonej idei niedoskonałości i trwałej konstrukcji. Jak widać na zdjęciu, wnętrze domu składa się z trzech pięter, a dzięki nowej szklanej fasadzie jest znakomicie oświetlone i nasłonecznione.