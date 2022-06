homify 360°: wiejska chata na Pomorzu

Pomieszczenie to urządzone zostało całkowicie na wzór dawnych wiejskich kuchni. Piec kaflowy, choć jawi się niezwykle antycznie, został wybudowany współcześnie i autentycznie wystylizowany na starodawny. Służy nie tylko do ogrzewania wnętrza w sposób naturalny, ale także do pieczenia chleba! Ściana za piecem kaflowym swoją ciekawą teksturę i kolor zawdzięcza temu, że została wykonana z mieszkanki gipsowej. W aranżacji tej kuchni wykorzystano naturalne materiały- na posadzce naturalny kamień, na suficie drewniane belki, a wyposażono ją w drewniane meble. Klimatyczne dekoracje, takie jak koronkowy obraz czy bogato zdobiony w kwiaty żyrandol sprawiają, że wnętrze to wprost emanuje sielskim czarem.