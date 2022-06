Nowoczesna rozbudowa cichego i przytulnego domu

W nowej części domu, mieszkańcy mogą cieszyć się salonem z wysokimi sufitami. Ogromne szklane fasady zapewniają doskonały widok i atmosferę o każdej porze roku. Rozpościera się przez nie widok na uporządkowany ogród. To doskonałe miejsce do błogiego relaksu we własnym domu. Projektanci wnętrz bawią się tu aranżacją i łączą nowoczesne meble z nostalgicznymi akcentami.