Dom- marzenie na wyciągnięcie ręki

Góry zachwycają o każdej porze roku. W ciepłe miesiące zachęcają do wspinaczek i długich spacerów, zimną przyciągają nas z kolei sporty zimowe czy też urok ognia trzaskającego w kominku w drewnianej chacie. Posiadania nieruchomości w górach to prawdziwy przywilej, a w dzisiejszym Katalogu Inspiracji pozwolimy sobie całkowicie przejść w strefę marzeń. Pokażemy Wam ekologiczny dom marzeń w katalońskich Pirenejach. Wzniesiony z drewna i kamienia zachwyca jednocześnie nowoczesną bryłą, ale także nawiązaniami do tradycji.

Wybierzmy się zatem w podróż na Zachód i poznajmy projekt hiszpańskiej firmy budowlanej Canexel…