Gorący trend – beton w kuchni!

Cement jest materiałem wykorzystywanym wszechstronnie, a architekci i projektanci wnętrz wręcz nie mogą się bez niego obejść. Jest wyrazisty i wyjątkowy. Wykorzystanie polerowanego mikrocementu do aranżacji ścian i podłóg we wnętrzach daje niezwykle nowoczesny efekt. Uniwersalny charakter tego materiału oraz jego plastyczność zachęcają do tworzenia eleganckich kompozycji w kuchniach. Mikrocement pozwala na uzyskanie ciekawego efektu, dzięki współgraniu odmiennych materiałów: surowego betonu, stali oraz szkła.

Oto kilka pomysłów, jak ciekawie i funkcjonalnie zaaranżować kuchnię i jej powierzchnie użytkowe przy użyciu mikrocementu. Czy jesteście gotowi na dużą porcję inspiracji?