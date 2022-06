Jaki system ogrzewania najlepiej pasuje do Twojego domu?

Coraz więcej gospodarstw domowych w Polsce wykorzystuje ciepło z energii słonecznej. Jest to energia całkowicie odnawialna i darmowa o najniższej możliwie emisji dwutlenku węgla. Jest to bardzo ekologiczny system grzewczy. Energia słoneczna nie tylko jest neutralna w kwestii CO2, ale także niewyczerpalna. Panele słoneczne zbierają energię słoneczną i dostarczają ją do nośnika ciepła. Najbardziej problematyczne jest to, że najzimniejsze dni w roku są również tymi najkrótszymi, co też ma swoje odbicie w efektywności systemu grzewczego. Potrzeba kilku paneli słonecznych, aby zapewnić sobie dobre ogrzewanie, a ich cena nie jest niska. W Polsce rzadko spotyka się nieruchomości w stu procentach zależne od energii słonecznej. Jest to raczej system wspomagający.

