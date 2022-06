Nowoczesny dom z niesamowitą charyzmą

Wnętrze budynku subtelnie przechodzi w ogród i odwrotnie. A wszystko to za sprawą dużych okien. Prawda, że ciekawe rozwiązanie? Ogród przynależący do rezydencji jest ogrodem bardzo rozległym, co dodatkowo przysparza willi wartości. Taras, zlokalizowany na tyłach domu, jest niczym wyspa pośród morza trawy. I taras, i trawnik mają swoje zalety. Trawnik – bo idealnie nadaje się do dziecięcych zabaw w słoneczne dni, taras – bo wszystkim umożliwia miłe spędzenie czasu, nawet w dni mniej pogodne.