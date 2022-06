7 fajnych sposobów na ściany w domu!

Każdy z nas lubi otaczać się pięknymi przedmiotami. Właśnie dlatego tak chętnie dekorujemy wnętrze naszego domu, który dzięki temu nie tylko lepiej się prezentuje pod względem estetycznym, ale również, a może i przede wszystkim, nabiera charakteru. Dobór obrazów, rozmaitych dodatków i rzeźb pokazuje nasz gust, dzięki czemu wnętrze staje się indywidualną strefą będącą odbiciem naszych upodobań. Niezależnie od stylu w jakim mamy urządzone wnętrze, czy będzie to dom rustykalny, nowoczesny, czy eklektyczny – zawsze znajdzie się miejsce na dodanie sztuki. To, czym będą się one różnić, to wybór innych dzieł – niektórzy zdecydują się na pejzaż, inni na portrety, a jeszcze inni wolą urozmaicić aranżację dodając abstrakcję.