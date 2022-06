Białe meble – hot or not?

Wybór materiału i koloru mebli do domu jest raczej od początku zdefiniowany, jeśli bierzemy pod uwagę wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych; dla całej rodziny. Inaczej dzieje się z meblami do pokojów dzieci, które mogą obfitować w przeróżne barwy, a nawet wzory. Precyzując, meble do salonu czy sypialni dorosłych wybieramy najczęściej spośród różnych odcieni drewna naturalnego lub jego tańszej wersji – imitacji, gdzie widać przechodzące tonacje koloru w detalach. Coraz częściej jednak, pojawiają się w nowoczesnych, polskich domach, również meble o jednolitych barwach. Zazwyczaj dostrzec możemy czarne i białe, funkcjonalne wyposażenie mieszkań, które świetnie wpasowuje się w najczęściej stonowane aranżacje wszystkich wnętrz w całym domu oraz, co również szalenie ważne – z tym co jest na zewnątrz, za oknem! Otóż to! Projektowanie wnętrz to zajęcie, które spełnia nasze marzenia o pięknym, domowym otoczeniu, ale do realizacji tego zadania bierze pod uwagę różne czynniki, także te zewnętrzne! Dlatego w tym wydaniu homify zastanowimy się szeroko nad zaletami i wadami białych mebli do domu.

