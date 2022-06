12 wyjątkowych wejść, które będziesz chciał skopiować

Rośliny rosnące w pomieszczeniach oczyszczają powietrze i odświeżają wygląd domu, co czyni je doskonałym kandydatem do postawienia w przedpokoju. Abażur lampy nawiązuje również do motywów roślinnych, rodem z dżungli, natomiast hipnotyzujące tapety to elegancki i modny dodatek!

Mamy nadzieję, że nigdy więcej nie będziecie ignorować Waszych korytarzy, przedpokojów i sieni, wystarczy spojrzeć, ile mogą one zmienić jeśli są dobrze zaaranżowane! Niesamowite wskazówki projektowe znajdziecie także tutaj: 22 znakomitych przykładów wejść i korytarzy