TOP 10 – magiczne ogrody japońskie!

Czy myśleliście może o wprowadzeniu do Waszego ogrodu azjatyckich inspiracji? Jeśli tak, będzie to doskonały wybór zapewniający Wam harmonię i piękno. Co będzie Wam do tego potrzebne? Cóż, na początek proponujemy Wam uzupełnić przestrzeń o elementy takie, jak woda, kamień i krzewy, ponieważ pozwolą one na odtworzenie obrazu natury. Na pewno zastanawiacie się, na jakie gatunki roślin się zdecydować. Wśród tradycyjnych odmian, które spokojnie odnajdziecie również w Polsce, są chociażby sosny i bambus. Co do kwiatów, najlepszym wyborem będą standardowe gatunki, takie jak irys japoński, który pięknie zaprezentuje się na obrzeżach oczka wodnego, czy azalie. Zerknijcie na kolejne elementy aranżacji, które pozwolą Wam na stworzenie prawdziwie japońskiego ogrodu!