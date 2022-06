Najmodniejsze wzory we wnętrzach wiosna/lato 2015!

Motyw kratki przewija się w świecie mody zarówno przez kolekcje zimowe, jak i te wiosenno-letnie. Nie jest to jednak najłatwiejszy wzór do wprowadzenia we wnętrzach, gdyż często nadawać może im zbyt kuchennego charakteru, przypominając ściereczkę do naczyń. Ponadto, należy znać umiar w stosowaniu kratki i wykorzystywać ją na ograniczonej powierzchni. Doskonale poradzono sobie z tym wzorem w łazience, zaprojektowanej przez Pracownię Projektową Dragon Art. Zastosowano go w celu wydzielenia strefy prysznicowej, ale dzięki umieszczeniu lustra naprzeciwko, motyw ten odbija się optycznie wypełniając wnętrze. Został także dopasowany kolorystycznie do całości wystroju, stanowiąc z nim harmonijną całość.