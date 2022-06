Ekologiczny dom rodzinny z niejedną niespodzianką

Kuchnia, która mieści się w starej części budynku to idealny przykład rustykalnego ciepła. Fragmenty kamiennej ściany, drewniane meble w klasycznym stylu, drewniana podłoga i widoczna konstrukcja drewnianego sufitu – to miejsce ma niepowtarzalny klimat. Nowoczesne sprzęty wysokiej jakości swoją stylistyką idealnie współgrają z resztą pomieszczenia. Duży drewniany stół to miejsce, przy którym rodzina zasiada do wspólnych, domowych posiłków. Cudowny dom jednorodzinny!