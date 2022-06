Zabudowany tras, jakiego jeszcze nie widzieliście!

Wspominaliśmy o mieszaniu się tradycji z nowoczesnością. Efekt? Olśniewająca aranżacja w stylu rustykalnym. Przy długim stole bez trudu zmieści się osiem osób, które do późnych godzin nocnych mogą cieszyć się posiłkami w blasku lamp o zachwycających kloszach.

