Stare gospodarstwo czy nowoczesna rezydencja?

Renowacje dawnych budynków gospodarczych oraz ich adaptacja do wymogów współczesnego życia jest obecnie na porządku dziennym. I bardzo dobrze! Dzięki temu architektura wiejska zyskała większą estymę, a kilkusetletnie często budynki – szansę na nowe życie. Chociaż przyzwyczailiśmy się już do drewnianych konstrukcji pełnych uroku, to jednak wciąż możemy dać się zaskoczyć. Tradycyjna architektura różni się bowiem znacząco w stosunku do szerokości i wysokości geograficznej. Dzisiaj przyjrzymy się dawnej stodole z malowniczej Brabancji, która nasze rodzime niewiele przypomina…

Wybierzmy się zatem w podróż na Zachód Europy i dajmy się zachwycić projektowi autorstwa architektów z biura ID-Architectuur.