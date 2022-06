Dzień Świętego Patryka- zieleń we wnętrzach!

17 marca obchodzi się Dzień Świętego Patryka, które jest irlandzkim świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Jako jedno z niewielu przykładów, święto to obchodzone jest hucznie nie tylko w samej Irlandii, ale także w innych zakątkach świata. Kojarzy się, poza hektolitrami spożywanego w tym dniu Guinnessa, głównie z kolorem zielonym. Zieleń to narodowa barwa Irlandii, nawiązująca do zielonego krajobrazu tego kraju i jego symbolu- koniczyny.

Także w Polsce wielu z nas przyłączy się dzisiaj do odchodów Dnia Świętego Patryka- w większości zapewne w irlandzkich pubach. My na homify podchodzimy jednak do tego święta zgoła inaczej i prezentujemy Wam zielone inspiracje w aranżacji wnętrz!