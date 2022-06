Przed i po: od zrujnowanej stodoły do nowoczesnego domu na wsi

W dzisiejszej odsłonie z serią „przed i po” przenosimy się do Trentino we Włoszech, gdzie w samym środku lasu znajduje się zrujnowana stodoła z początków XIX wieku. Biuro architektoniczne z Supercake z Milanu przeistoczyło tę znajdującą się w opłakanym stanie budowlę w budynek mieszkalny, w którym tradycja styka się z nowoczesnością. Kombinację tę osiągnięto poprzez zastosowanie materiałów takich jak żelazo i drewno, nawiązujących do surowców oryginalnie składających się na konstrukcję stodoły. Renowacji poddano zarówno zewnętrzną fasadę, jak i wnętrza budynku. Zobaczcie dokładnie, jak przebiegała przebudowa i jakie rezultaty osiągnięto!