7 praktycznych wskazówek, jak stworzyć dom przyjazny zwierzętom

Dog and Sofa by Tin-Pin déco

Bądźmy szczerzy: domowe zwierzęta nie powinny spać w naszych łóżkach. W g wchodzą kwestie higieniczne i nie tylko. Dlatego koniecznie zadbajcie o legowisko.

Choć psy wylegują się w różnych miejscach, lubią mieć swój kącik do spania. Powinno to być miejsce spokojne, z dala od hałasów i przeciągów. Jednocześnie psy lubią widzieć, co się dzieje w domu, dlatego warto ustawić ich legowisko w kącie, w którym będą się czuły komfortowo, ale też mogły obserwować otoczenie. Inaczej jest z kotami. Trudno zmusić kota do spania w jednym miejscu. Jako zwierzę niepodporządkowane człowiekowi, które chadza własnymi ścieżkami, sypia w różnych, często zaskakujących miejscach. Ale będzie zadowolony z pudełka lub kosza, w którym może się skryć.