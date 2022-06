Zaskakujący i oryginalny dom otwarty na ogród

Kiedy zwiedzamy dom od środka nabywamy pewne pojęcie, jak to jest żyć w takim wyjątkowym budynku. Kuchnia znajduje się na parterze i wychodzi na ogród. Dwie szafki kuchenne, zostały ustawione do siebie równolegle, służą jako blat roboczy. Bezpośrednio przed oknem znajduje się dziura wykopana w ziemi, w celu zapewnienia dostępu do światła pomieszczeniu w piwnicy. Dość charakterystyczny jest zawieszony pomiędzy drewnianymi belkami pręt, który ma praktyczne zadanie, ale działa także jako żartobliwy element dekoracyjny.

W tej kuchni znaczenie słowa zielona kuchnia nabiera wyjątkowej mocy. Tutaj wręcz trzeba się zdrowo odżywiać!