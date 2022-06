Jak optycznie powiększyć łazienkę?

Same elementy wyposażenia wykorzystywane w łazience stanowią o stylu i poziomie jej wystroju. Oświetlenie dobrze dopasowane do typu pomieszczenia podkreśli jego charakter, podobnie jak wielkość oraz rama lustra, rodzaj szafek i akcesoriów łazienkowych. Pomogą one również utrzymać ład i porządek we wnętrzu. Ważne by zrezygnować z elementów, które nie są niezbędne lub wybrać te o mniejszych gabarytach.