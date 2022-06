Kompaktowy dom dla współczesnej rodziny

Dziś przenosimy się do domu w Japonii, gdzie połączona przytulną atmosferę z nowoczesnym podejściem do aranżacji. Jest to idealne, wygodne miejsce dla rodziny oraz dom, w którym każdy chciałby zamieszkać.

Konstrukcja powstała pod okiem architektów z biura YOU AO i jest pięknie wkomponowana w otaczającą przyrodę. Zapraszamy do oglądania!